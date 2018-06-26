На данный момент украинцы могут свободно посещать почти 130 стран мира - без виз, или получая визу на границе. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед студентами во вторник, передает

"Сегодня уже почти 130 стран можно посещать или без виз, или получая визу на границе", - заявил Порошенко.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с ЕС, который действует уже год, является заслугой украинского народа, и важно, чтобы Украина продолжала выполнять все требования для безвиза.

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