Во вторник в обед в центре Киева возле облуправления Национальной полиции начался митинг с требованием расследовать смерть юристки Ирины Ноздровской. По оценке издания LB.ua, у здания полиции собрались около 200 человек.

К протестующим вышел начальник главка Дмитрий Ценов. Он сообщил, что полиция уже провела около 50 допросов, исследуются записи видеокамер.

«Да, к сожалению, мы вчера нашли тело Ирины. На сегодняшний день после осмотра места происшествия тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти пострадавшей и проведения ряда оперативных мер. Мы отработали больше 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины с места работы до дома. Кроме того, на сегодняшний день сформирована мощная группа, оперативное подразделение полностью поднято по тревоге. Сейчас на территории, где мы нашли тело, проводятся дополнительный осмотр, дополнительные меры по получению информации», — сообщил полицейский.

Во время выступления участников митинга один из протестующих ударил Ценова, началась борьба. Ситуация вскоре успокоилась, полицейский остался на месте и продолжил общаться.

Напомним, что Ноздровская вела дело о гибели своей родной сестры Светланы Сапатинской. Она погибла в ДТП 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы. Суд установил, что водитель видел пешехода, однако не тормозил и не пытался избежать столкновения. И вместо того, чтобы вызвать скорую, взялся звонить отцу за консультацией. Поэтому суд объявил приговор — семь лет за решеткой из восьми возможных.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.

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