Житель Гостомеля Самвел Туманян стал победителем проекта "Топ-модель по-украински". Туманян: Я не тешу себя иллюзиями – после окончания проекта о нас начнут забывать. И дальше доказывать, что ты чего-то стоишь, нужно своей работой Фото: topmodel.novy.tv Об этом собщается на сайте "Нового канала".Туманян признался, что после участия в шоу начал пользоваться повышенным вниманием девушек."В день ко мне в соцсети добавляются тысячи человек. Я физически не могу прочитать все сообщения. Такого интереса к себе не чувствовал никогда. И не очень знаю, как реагировать. Где были все эти девушки, когда я был простым парнем-спортсменом? Популярность рано или поздно закончится. Я не тешу себя иллюзиями – после окончания проекта о нас начнут забывать. И дальше доказывать, что ты чего-то стоишь, нужно своей работой," – поделился онТуманян учится в университете фискальной службы Украины и занимается спортом. Он чемпион Украины по борьбе и боевому самбо. Спортивную карьеру парню пришлось закончить после двух операций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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