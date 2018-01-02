Житель Гостомеля Самвел Туманян стал победителем проекта
"Топ-модель по-украински". Туманян: Я не тешу себя иллюзиями –
после окончания проекта о нас начнут забывать. И дальше доказывать,
что ты чего-то стоишь, нужно своей работой Фото: topmodel.novy.tv
Об этом собщается на сайте "Нового канала".Туманян признался, что
после участия в шоу начал пользоваться повышенным вниманием
девушек."В день ко мне в соцсети добавляются тысячи человек. Я
физически не могу прочитать все сообщения. Такого интереса к себе
не чувствовал никогда. И не очень знаю, как реагировать. Где были
все эти девушки, когда я был простым парнем-спортсменом?
Популярность рано или поздно закончится. Я не тешу себя
иллюзиями – после окончания проекта о нас начнут забывать. И
дальше доказывать, что ты чего-то стоишь, нужно своей работой," –
поделился онТуманян учится в университете фискальной службы Украины
и занимается спортом. Он чемпион Украины по борьбе и боевому самбо.
Спортивную карьеру парню пришлось закончить после двух
операций.
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