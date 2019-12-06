Территория студентов: Политех в объективе Дмитрия Дятлова
06.12.2019 11:44
Территория студентов: Политех в объективе Дмитрия Дятлова
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06.12.2019
Киев, Украина
Дмитрий Дятлов
220
Метки: граффити, студенты, Киев, молодежь, Дмитрий Дятлов.
Территория студентов: Политех в объективе Дмитрия Дятлова
Фотограф Дмитрий Дятлов: «Идея сделать фоторепортаж о Политехе - районе Киева, в котором я родился и вырос, возникла давно. Но оказалось, что это не так просто. Намного легче снимать то, что видишь впервые, чем то, к чему глаза привыки за много-много лет. Политех - территория студентов, где концентрация молодежи однозначно выше, чем в других районах Киева - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Каждый вечер в парке КПИ можно попасть на бесплатный концерт или на турнир по брейк-дансу. Это район множества граффити, в которых каждое поколение студентов стремится себя увековечить. Это район первых крупных секонд-хендов и разношерстных группировок, их контролирующих. С недавнего времени, это еще и район небоскребов - киевский «Манхеттен» растет именно здесь. В общем, это мой район, каким я увидел его этой осенью».