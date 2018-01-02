|В пожаре в сафари-парка Англии погибли 13 обезьян-гусар
|02.01.2018 16:45
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По предварительным данным, другие животные, которые живут в парке, не пострадалиВ Англии 13 обезьян-гусар погибли в сафари-парке Воберн во втором за последние две недели масштабном пожаре в центрах для животных в стране.
Фото: ALAMY
Пожар вспыхнул в домике обезьян в ночь на вторник. Ее заметил сотрудник службы безопасности парка, который совершал плановый осмотр, сообщает BBC.
Пожарные прибыли в 2:37 по местному времени. Им понадобилось 2 часа, чтобы потушить огонь. Однако им не удалось спасти ни одну из 13 длиннохвостых обезьян, живших внутри. Сообщается, что в результате пожара обрушилась крыша домика.
По предварительным данным, другие животные, которые живут в парке, не пострадали. Причина пожара устанавливается.
Парк остается открытым для посетителей за исключением участка африканских джунглей, где случился пожар. Цены на вход в сафари-парк из-за закрытия его части снизили.
Напомним, что из-за пожара в Лондоне закрылся зоопарк, руководство заведения сообщает о пострадавших между персонала и потерю некоторых животных.