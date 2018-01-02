По предварительным данным, другие животные, которые живут в парке, не пострадали

Пожар вспыхнул в домике обезьян в ночь на вторник. Ее заметил сотрудник службы безопасности парка, который совершал плановый осмотр, сообщает BBC .

Пожарные прибыли в 2:37 по местному времени. Им понадобилось 2 часа, чтобы потушить огонь. Однако им не удалось спасти ни одну из 13 длиннохвостых обезьян, живших внутри. Сообщается, что в результате пожара обрушилась крыша домика.

По предварительным данным, другие животные, которые живут в парке, не пострадали. Причина пожара устанавливается.

Парк остается открытым для посетителей за исключением участка африканских джунглей, где случился пожар. Цены на вход в сафари-парк из-за закрытия его части снизили.