Национальная полиция рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, пишет Укринформ.

"Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее хотели изнасиловать", - рассказал Жукович.

Он также подчеркнул, что основная отрабатываемая правоохранителями версия касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", - заявил представитель Нацполиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прокуратура Киева взяла на особый контроль ход расследования по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

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