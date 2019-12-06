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Арахамия заявил, что Рада не успеет утвердить рынок земли до конца года
06.12.2019 12:30
Арахамия заявил, что Рада не сможет принять до конца года законопроект о рынке земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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