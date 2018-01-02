В течение 31 декабря и 1 января сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через государственную границу около 100 лицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"За двое суток было отказано в пропуске через государственную границу около 100 лицам, в подавляющем большинстве у которых были ненадлежащим образом оформлены документы", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в Госпогранслужбе добавили, что в результате проведенных проверочных мероприятий на границе в течение 31 декабря и 1 января было прекращено почти 150 правонарушений по пограничным вопросам и выявлено почти 120 человек с нарушениями правил пребывания в Украине и транзитного проезда через нашу территорию.

"В целом только за двое прошедших суток сотрудники Государственной пограничной службы Украины обеспечили пропуск более 270 000 граждан и около 60 000 транспортных средств", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, с нового года в пунктах пропуска на государственной границе и в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, пограничники за первые часы действия системы оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России.





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