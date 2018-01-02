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Полиция рассматривает четыре основные версии убийства Ноздровской
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02.01.2018 16:49
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Версию убийства Ирины Ноздровской, касающуюся ДТП в 2015 году, в
котором погибла ее сестра, правоохранители будут отрабатывать
первой. Об этом заявил спикер Главного управления Национальной
полиции в Киевской области Николай Жукович. Тело Ноздровской нашли
1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Сейчас рассматриваются
основные четыре версии. Это ее профессиональная деятельность,
другая, более конкретизированная, – по последнему делу по
факту ДТП, следующая – хулиганство и еще одна – что ее
хотели изнасиловать", – заявил Жукович.Он отметил, что версию,
касающуюся дела о ДТП в 2015 году, правоохранители будут
отрабатывать первой."Мы рассматривали как версию убийства ее
служебную деятельность... Но мы уточнили, что именно из-за
последнего судебного дела, где она принимала активное участие,
наверное, произошло это убийство", – добавил Жукович.Он также
подчеркнул, что не исключаются и другие версии убийства юриста.1
января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего
жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца,
следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник
тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.
Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием
наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения
свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его,
и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской.
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