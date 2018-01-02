Версию убийства Ирины Ноздровской, касающуюся ДТП в 2015 году, в котором погибла ее сестра, правоохранители будут отрабатывать первой. Об этом заявил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. Тело Ноздровской нашли 1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Сейчас рассматриваются основные четыре версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная, – по последнему делу по факту ДТП, следующая – хулиганство и еще одна – что ее хотели изнасиловать", – заявил Жукович.Он отметил, что версию, касающуюся дела о ДТП в 2015 году, правоохранители будут отрабатывать первой."Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство", – добавил Жукович.Он также подчеркнул, что не исключаются и другие версии убийства юриста.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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