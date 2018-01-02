Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, а также его брат-боксер Владимир вместе записали поздравление для жителей столицы и всей Украины с новогодними праздниками и Рождеством. Для него известные братья надели костюмы Дедов Морозов. Данный видеоролик был обнародован на официальном сайте глава КГГА.

"Каждый из нас верит, что следующий год будет лучше, удачней и исполнятся самые заветные мечты. Желаю вам мира, любви родных и близких. Чудес вокруг больших и маленьких. Творите добро, и оно будет идти за вами. С Новым годом и Рождеством, ваши братья Кличко", - говорится в поздравлении Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, жители Украины делали ставки на слова, которые произнесет в новогоднюю ночь в поздравительной речи президент страны Петр Порошенко. Наиболее популярные варианты ставок такие: "Худшее уже позади", "Это был тяжелый год", "Мы получили безвизовый режим" и "Мы ожидаем улучшений". Помимо этого, пользователи сети делали ставки на длительность поздравления президента.

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