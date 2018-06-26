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Омбудсмен РФ: Сенцов отказался от встречи с врачами, которых выберут его адвокат и родственники
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26.06.2018 09:55
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Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила,
что не видит смертельной опасности для заключенного в российской
тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Москалькова сказала,
что планирует посетить Сенцова Фото: ombudsmanrf.org "Мы
предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы, с
тем чтобы Сенцову провели собрание с теми врачами, которых
предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал,
что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он
крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до
конца", – заявила она.Москалькова отметила, что Сенцов "встает
и разговаривает"."Я не вижу смертельной опасности, но меня не может
не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень долгий
срок", – отметила российский омбудсмен.Москалькова заявила,
что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья
Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
округе Анатолия Сака.Также она сообщила, что планирует сама
посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии
разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой
Денисовой.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время прибывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру
Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она
договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных
19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к
Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости
Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не
состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовй вместе
посетить Вышинского, а потом Сенцова.21 июня адвокат режиссера
Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать
голодовку отказывается.Сегодня Денисова заявила, что РФ делает
противоречивые заявления о состоянии Сенцова, и потребовала ее
немедленного допуска к режиссеру.
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