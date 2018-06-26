Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что не видит смертельной опасности для заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Москалькова сказала, что планирует посетить Сенцова Фото: ombudsmanrf.org "Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы, с тем чтобы Сенцову провели собрание с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", – заявила она.Москалькова отметила, что Сенцов "встает и разговаривает"."Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень долгий срок", – отметила российский омбудсмен.Москалькова заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.Также она сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время прибывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовй вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.21 июня адвокат режиссера Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.Сегодня Денисова заявила, что РФ делает противоречивые заявления о состоянии Сенцова, и потребовала ее немедленного допуска к режиссеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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