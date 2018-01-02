Несколько человек попытались схватить полицейского и побить

Дмитрий Ценов вышел к митингующим, чтобы дать разъяснения по поводу смерти правозащитницы.

Напомним, что активисты, которые пикетируют управление полиции Киевщины с требованием наказать убийц Ирины Ноздровской, хотят пообщаться с генеральным прокурором Юрием Луценко и требуют отставки Арсена Авакова .

Тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.

В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.