|На главу Нацполиции Киевщины напали митингующие, - ВИДЕО
|02.01.2018 16:53
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Несколько человек попытались схватить полицейского и побитьПод стенами управления полиции Киевской области собрались несколько десятков активистов, требующих расследования убийства юристки Ирины Ноздровской.
Фото: скріншот з відео
Дмитрий Ценов вышел к митингующим, чтобы дать разъяснения по поводу смерти правозащитницы.
Напомним, что активисты, которые пикетируют управление полиции Киевщины с требованием наказать убийц Ирины Ноздровской, хотят пообщаться с генеральным прокурором Юрием Луценко и требуют отставки Арсена Авакова.
Тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.
Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.
В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.
Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.
Добавим, что задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.