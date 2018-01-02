Украина и Голландия координируют усилия для привлечения к ответственности виновных в крушении рейса MH17, заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин. Енин считает пропагандой появившееся в российских СМИ сообщение Фото: Eugene Enin / Facebook 1 января издание "Московский комсомолец" заявило, что сегодня Нидерланды назовут имена причастных к катастрофе."Это абсолютная чушь и работа вражеской пропаганды. Все фамилии будут обнародоваться только по мере объявления им подозрений. Ни о каких 120 лицах речь не идет – это желание Москвы отвлечь внимание от сообщений о Смоленской трагедии", – отметил Енин.В своем Facebook он написал, что Украина и Голландия координируют усилия для привлечения к ответственности виновных в крушении рейса MH17."Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом, подчеркнул замгенпрокурора. https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10208273925685310 Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал один из тогдашних главарей группировки "ДНР", офицер ГРУ РФ Сергей Дубинский (Хмурый).8 декабря в расследовании Bellingcat и издания The Insder сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник российской армии Николай Ткачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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