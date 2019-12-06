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Песков озвучил ожидания РФ от нормандской встречи
06.12.2019 13:44
Песков надеется, что французские власти смогут обеспечить условия для проведения нормандской встречи
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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