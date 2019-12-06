Более половины опрошенных украинцев считают, что ради мира на Донбассе стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Об этом свидетельствует ноябрьский опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и КМИС

Согласно опросу, лишь 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы по сравнению с июнем 2019 года количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%.

Еще 58,5% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019).

Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%).

На любые компромиссы более склонны идти граждане в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше - в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах.

Зато на Западе (29%) и в Центре (20%) по сравнению больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит.

На любые компромиссы более только готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше только - "Европейской солидарности" (всего около 5%).

Фото: dif.org.ua

По-прежнему граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности.

Наименее приемлемыми является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и только для 16% - приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

Фото: dif.org.ua

Большей готовностью идти на те или иные компромиссы отличаются Юг и Восток - 41% и 53,5%, соответственно, считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО; для около 60% жителей этих регионов приемлемо согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины; предоставления русскому языку статуса государственного приемлемо для 51,5% на Юге и 70% на Востоке; 64-67% граждан в обоих регионах готовы на восстановление торговли с оккупированными территориями.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.

В 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий методом полевого этапа социологи собрали 2041 анкету. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%. Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Киевским международным институтом социологии (9-19 октября 2015 года) и Центром Разумкова (11-16 мая 2016, 9-13 июня 2017, 19- 25 мая 2018, 19-25 декабря 2018, 13-20 июня 2019 года).

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