|Хроники штопаного дна №1: эфирное тело «доктора» Костинской, — блогер
|02.01.2018 16:57
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Новый год — хорошее время для начала новой рубрики. Собственно, почетный тег «штопаное дно» появился у меня в фейсбуке уже давно и присваивается новостям и людям, который не просто пробили дно, а пробили его с особым цинизмом и при отягчающих обстноятельствах. Пришло время ознакомить с лауреатами штопаного дна и широкую общественность.
Сегодня наш лауреат «доктор» , которая зашкварилась на пять с плюсом со в журнале «Мой ребенок», степень бредовости которой повергла в ступор даже меня, человека закаленного в чтении всякой феерической псевдонаучной хренотени. Вот вам для затравки пара цитат:
«КОРЬ является проявлением дисбаланса между эфирным
телом, с одной стороны, и астральным «Я», с другой. Болезнь
приносит недостающую форму, как правило, детям — флегматикам и
детям, слабо владеющим своим эфирным телом. Астральное и «Я»
«входят и наводят порядок в эфирном теле». Заболевание имеет явно
выраженный «водный» (отечный) характер, организм как бы
«затопляется» жидкостью — глаза слезятся, веки опухают, лицо и тело
заплывает, опухает. Это яркое проявление господства эфирного тела.
Важную роль в процессе выздоровления играет повышение температуры.
У детей, не получавших жаропонижающие средства, болезнь протекает
легче и быстрее.»
Читатель, помни — главное не размер эфирного тела, а умение им пользоваться! Что? Это не то «тело», что я подумал? Ну звыняйте, современная наука понятия не имеет что это за хрень такая. Я-то, наивный, думал, что корь вызывается , а оно вон че, Михалыч — «эфирное тело» и «астральное Я». Да, кстати, если корь приносит «недостающую форму», то может вместо пластической хирургии молочных желез дамам, комплексующим по поводу размера, корь прививать?
Там дальше еще много веселого:
СКАРЛАТИНА — это недостаточное владение ребенком своим тепловым организмом, в котором действует «Я» (особенно у агрессивных детей, холеричных). Это такой период в жизни ребенка, когда духовное существо пытается с особой интенсивностью отпечатать свое индивидуальное начало внутри физического организма. При этом «Я» и астральное тело активно захватывают физическое тело, и перерабатывают его.
Вот честно — вы хотя слово поняли? Я — нет. Бессмысленный набор каких-то мутных эзотерических понятий. Отдельно доставляет «тепловой организм». Не вы как хотите, но у меня ассоциации исключительно по дедушке-Фрейду: эфирное тело проникает в тепловой организм, чтобы наполнить его формой и тпечатать там свое индивидуальное начало… мммм… Но не будем отвлекаться.
«Результатом перенесенного заболевания будут новые достижения ребенка в развитии (новые слова, новый смысл слов). Ребенок приобретает новые социальные качества, например, вдруг начинает принимать участие в играх и других общих делах.»
А вот это уже интересно! Как я в детстве мучился с английским языком, который мне никак не давался. Оказывается надо было просто переболеть чем-то, а я, дурак, учить пытался… Вообще, конечно, адский ад — я даже не комментирую полную бездоказательность этого бреда.
Более полный разбор этой бредятины можете почитать и добавить мне в общем-то нечего.
Думаю, вы уже поняли что за текст перед нами. Давайте посмотрим на его автора. Наталия Костинская у нас человек заслуженный:
А начинала-то вроде нормально — в Санкт-Петербургском медуниверситете. Потом, видимо, Наталия поняла, что разводить лохов бреднями об астральных проекциях намного выгоднее, чем заниматься нормальной медициной, и теперь занимаеться исключительно шарлатанством.<p «=»»>Какие выводы можно сделать?
Теперь и вы знаете, что такое «эфирное тело» и как оно эротично проникает в ваше «астральное я» — не мне ж одному страдать. Живите с этим — развидеть уже не получится.
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