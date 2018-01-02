Новый год — хорошее время для начала новой рубрики. Собственно, почетный тег «штопаное дно» появился у меня в фейсбуке уже давно и присваивается новостям и людям, который не просто пробили дно, а пробили его с особым цинизмом и при отягчающих обстноятельствах. Пришло время ознакомить с лауреатами штопаного дна и широкую общественность.

Сегодня наш лауреат «доктор» , которая зашкварилась на пять с плюсом со в журнале «Мой ребенок», степень бредовости которой повергла в ступор даже меня, человека закаленного в чтении всякой феерической псевдонаучной хренотени. Вот вам для затравки пара цитат:

«КОРЬ является проявлением дисбаланса между эфирным телом, с одной стороны, и ас­тральным «Я», с другой. Болезнь приносит недостающую форму, как правило, детям — флег­матикам и детям, слабо владеющим своим эфирным телом. Астральное и «Я» «входят и наво­дят порядок в эфирном теле». Заболевание имеет явно выраженный «водный» (отечный) харак­тер, организм как бы «затопляется» жидкостью — глаза слезятся, веки опухают, лицо и тело за­плывает, опухает. Это яркое проявление господства эфирного тела. Важную роль в процессе выздоровления играет повышение температуры. У детей, не получавших жаропонижающие средства, болезнь протекает легче и быстрее.»



Читатель, помни — главное не размер эфирного тела, а умение им пользоваться! Что? Это не то «тело», что я подумал? Ну звыняйте, современная наука понятия не имеет что это за хрень такая. Я-то, наивный, думал, что корь вызывается , а оно вон че, Михалыч — «эфирное тело» и «астральное Я». Да, кстати, если корь приносит «недостающую форму», то может вместо пластической хирургии молочных желез дамам, комплексующим по поводу размера, корь прививать?

Там дальше еще много веселого:

СКАРЛАТИНА — это недостаточное владение ребенком своим тепловым организмом, в котором действует «Я» (особенно у агрессивных детей, холеричных). Это такой период в жизни ребенка, когда духовное существо пытается с особой интенсивностью отпечатать свое индиви­дуальное начало внутри физического организма. При этом «Я» и астральное тело активно за­хватывают физическое тело, и перерабатывают его.

Вот честно — вы хотя слово поняли? Я — нет. Бессмысленный набор каких-то мутных эзотерических понятий. Отдельно доставляет «тепловой организм». Не вы как хотите, но у меня ассоциации исключительно по дедушке-Фрейду: эфирное тело проникает в тепловой организм, чтобы наполнить его формой и тпечатать там свое индивидуальное начало… мммм… Но не будем отвлекаться.

«Результатом перенесенного заболевания будут новые достижения ребенка в развитии (новые слова, новый смысл слов). Ребенок приобретает новые социальные качества, например, вдруг начинает принимать участие в играх и других общих делах.»

А вот это уже интересно! Как я в детстве мучился с английским языком, который мне никак не давался. Оказывается надо было просто переболеть чем-то, а я, дурак, учить пытался… Вообще, конечно, адский ад — я даже не комментирую полную бездоказательность этого бреда.

Более полный разбор этой бредятины можете почитать и добавить мне в общем-то нечего.

Думаю, вы уже поняли что за текст перед нами. Давайте посмотрим на его автора. Наталия Костинская у нас человек заслуженный:

Профессор кафедры медико- биологических дисциплин в — частной шарашкиной конторе, воплощающей все идеалы эталонной дипломоштамповалки для лохов.

Заведующая кафедрой фундаментальных дисциплин в компании «» — еще одна шарашкина контора, спонсируемая какой-то левой индийской ассоциацией медицины. При этом у индийских спонсоров даже сайт не работает, а самой «кафедры фундаментальных дисциплин» на сайте академии вообще нет. Упс…

Президент в — а че, скромненько так :) Сия «академия» имеет слоганом фразу «гомеопатия — ключ к жизни без лекарств», так что комментарии излишни.

В анамнезе у Костинской еще много разных говноконтор типа «Институт гомеопатии ПРОТОС», или «Международный Координационный Совет по Антропософской медицине».

А начинала-то вроде нормально — в Санкт-Петербургском медуниверситете. Потом, видимо, Наталия поняла, что разводить лохов бреднями об астральных проекциях намного выгоднее, чем заниматься нормальной медициной, и теперь занимаеться исключительно шарлатанством.<p «=»»>Какие выводы можно сделать?

В журналах с довольно большой аудиторией, таких как , напрочь отсутствуют самые элементарные стандарты селекции авторов и материалов для публикации. В печать идет любой эзотерический бред с открытой рекламой фуфломицинов и антивакцинаторской пропагандой. Хотя все может быть куда проще — им просто хорошо заплатили за публикацию.

Костинская — классический псевдо-медицинский шарлатан, проповедующая под видом медицины совершенно левую эзотерику в перемешку с наукообразным собачьим бредом. В наличии полный набор атрибутов: членство в различных фейковых «академиях», преподавание в низкопробных частных ВУЗах, организации имени себя любимой, втюхивание гомеопатических фуфломицинов, явная проплаченная реклама в СМИ.

Самое страшное то, что Костинская имеет диплом врача и прикрывает им всю свою шарлатанскую деятельность. По-хорошему за такое ее надо было бы уже давно лишить права на медицинскую практику, но такого механизма у нас пока нет. Учитывая что МОЗ уже взялся за , то хочется надеяться, что и до таких шарлатанов очередь дойдет.

Теперь и вы знаете, что такое «эфирное тело» и как оно эротично проникает в ваше «астральное я» — не мне ж одному страдать. Живите с этим — развидеть уже не получится.

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