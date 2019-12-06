НОВОСТИ ДНЯ: Столтенберг не видит признаков улучшения в отношениях с РФ • “Все будет Украина!”: Сеть растрогало письмо воинам ВСУ из Донецка • Бронированный катер ВМС Украины назвали в честь города, где родился погибший герой АТО • Россия пытается "вбить клин" в отношения Украины с партнерами — МИД • День ВСУ: Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов • Моряки и летчики могут получить статус УБД - Рада поддержала законопроект • Аномально теплый декабрь: где и когда "прогреет" до +12°все новости дня
5 грудня 2017 року колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеїла Саакашвілі на даху будівлі в центрі Києва рятувався від правоохоронців. До нього прийшли з обшуком та підозрами у зв’язках із злочинними угрупуваннями і отриманні грошей від оточення Януковича. Саакашвілі і його команда відкидали звинувачення. Що ж тепер із цією справою? Та де сам Міхеїл Саакашвілі? Розповідаємо в 5-ти хвилинах про два роки, резонансних і не дуже, подій.