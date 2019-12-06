Онищенко оставили в немецкой тюрьме до решения по экстрадиции - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Онищенко оставили в немецкой тюрьме до решения по экстрадиции
06.12.2019 14:02
Онищенко будет ожидать решения по экстрадиции в Украину в немецкой тюрьме
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
украину
немецкой
тюрьме
экстрадиции
решения
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->