Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 2 раза

Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне и за 52-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 498,1, что ниже эпидемического порога в 2 раза, заявляют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщил во вторник первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в указанный период в Киеве зарегистрировано 14тыс. 573 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 28,1%.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет как детского, так и взрослого населения. В целом взрослых заболело 4288 против 5324 за 51 неделю, снижение на 24,2%; детей - 10285 против 13347, снижение на 29,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 70,6%, на предыдущей неделе - 71,5%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 47,7% - 3178 случаев, что составляет 30,9% от общего количества детей, заболевших (по 51-ю неделю 4693 - 35,2%) и 21,8% (за 51-ю неделю - 25,1%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 52-ю неделю госпитализированы 170 человек, из них - 134 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 439 человек, с начала эпидемического сезона - 25 036 человек, из них - 6154 детей", - добавил первый замглавы КГГА.