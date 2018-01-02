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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 2 раза
02.01.2018 17:04

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 2 раза

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 2 раза

Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне и за 52-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 498,1, что ниже эпидемического порога в 2 раза, заявляют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщил во вторник первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в указанный период в Киеве зарегистрировано 14тыс. 573 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 28,1%.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет как детского, так и взрослого населения. В целом взрослых заболело 4288 против 5324 за 51 неделю, снижение на 24,2%; детей - 10285 против 13347, снижение на 29,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 70,6%, на предыдущей неделе - 71,5%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 47,7% - 3178 случаев, что составляет 30,9% от общего количества детей, заболевших (по 51-ю неделю 4693 - 35,2%) и 21,8% (за 51-ю неделю - 25,1%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 52-ю неделю госпитализированы 170 человек, из них - 134 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 439 человек, с начала эпидемического сезона - 25 036 человек, из них - 6154 детей", - добавил первый замглавы КГГА.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #3 ukr 25.11.2014 09:58
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Алекс "]Пидорги гоняют российских диверсантов? Очередной говновброс очередной журнашлюхи. невнятный снимок с невнятным знаменем. Боже, и этому кто-то верит?[/£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&] Меньше сериалов смотри о непобедимости раши.Если уж дикие афганцы дали пинок под зад то нашим и бог велел
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0 #2 Алекс 25.11.2014 08:25
Пидорги гоняют российских диверсантов? Очередной говновброс очередной журнашлюхи. невнятный снимок с невнятным знаменем. Боже, и этому кто-то верит?
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0 #1 Олег 25.11.2014 07:58
Тот кто это сюда разместил читал текст? Такое впечатление буд-то переводчиком перевели с другого языка
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