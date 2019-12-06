Генпрокурор взял на контроль уголовное дело против сотрудников СБУ за преследование депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа -За жизнь". Об этом заявил нардеп Ренат Кузьмин.

"Публикую ответ генпрокурора на мое депутатское обращение о незаконном вмешательстве сотрудников СБУ в деятельность депутатов Оппозиционной платформы — За жизнь. Как видите, дело взято на контроль Генпрокуратурой. О ходе расследования и принятом решении обязательно проинформирую дополнительно. А для того, чтобы ГБР, ГПУ и СБУ было чем заниматься в свободное от борьбы с народными депутатами время, сообщаю, что в ГБР направлено ещё одно депутатское обращение. В этот раз о незаконном обыске и незаконной прослушке. О результатах его рассмотрения обязательно проинформирую." - Заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, некоторое время назад журналист Андрей Павловский опубликовал служебную записку СБУ о том, что Службе безопасности Украины из Офиса президента дали поручение установить слежку за главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Василием Нимченко, Тарасом Козаком, Олегом Волошиным и рядом других нардепов от этой политсилы.

В записке идет речь о том, что департамент "К" СБУ должен проверить все финансовые операции нардепов от этой политсилы, депозиты, банковские счета и другую финансовую информацию.

Кроме того, силовики должны установить слежку за Медведчуком, его женой Оксаной Марченко, а также рядом других нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на предмет выявления "связей, способа жизни, места проживания, официальных и неофициальных контактов".

Однако согласно законодательству негласные следственные действия относительно нардепов законны только после лишения их неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде. Поэтому в записке идет речь о незаконных следственных действиях касательно оппозиционных народных депутатов.

Также народные депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в ГБР и ГПУ с требованием расследовать незаконные действия спецслужб.

"Это явное нарушение закона, явное нарушение Конституции, и все, кто причастен к такого рода деятельности, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Именно для этого было подготовлено, направлено в ГБР заявление о привлечении к уголовной ответственности СБУ, которые занимаются незаконной слежкой за народными депутатами Украины", - заявил Кузьмин.

Народный депутат заявил, что если до понедельника Государственное бюро расследований откажет в открытии уголовного производства, то политсила обратится в суд и так обяжет соответствующие правоохранительные органы расследовать это дело.

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