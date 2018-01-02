Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе продолжатся в 2018 году, но не приведут к завершению противостояния, считают аналитики компании Stratfor. В Stratfor считают, что война на Донбассе не закончится в этом году Фото: ЕРА Отмечается, что речь идет о кибератаках и убийствах.В Stratfor прогнозируют, что хотя Соединенные Штаты и Россия в 2018 году продолжат переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе о введении туда миротворцев ООН, завершить противостояние не удастся."В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников, в то время как сама она будет стремиться усилить экономическую, энергетическую интеграцию и интеграцию в сфере безопасности с Польшей и странами Балтии", – отмечают аналитики компании.В прогнозе говорится, что в 2018 году Украина будет готовиться к президентским и парламентским выборам, которые запланированы на 2019 год. Аналитики подчеркивают, что в стране могут происходить протесты, а во власти "встряски". Не исключают они и проведения досрочных парламентских выборов. "Но страна не будет отклоняться от своей ориентированной на Запад внешней политики, так как будет переживать еще один год войны на востоке", – считают в Stratfor.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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