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В 2018 году Россия будет наращивать гибридную войну против Украины и ее сторонников - Stratfor
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02.01.2018 17:05
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Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе продолжатся в
2018 году, но не приведут к завершению противостояния, считают
аналитики компании Stratfor. В Stratfor считают, что война на
Донбассе не закончится в этом году Фото: ЕРА Отмечается, что речь
идет о кибератаках и убийствах.В Stratfor прогнозируют, что
хотя Соединенные Штаты и Россия в 2018 году продолжат переговоры по
урегулированию конфликта на Донбассе и могут даже продвинуться в
вопросе о введении туда миротворцев ООН, завершить противостояние
не удастся."В результате Украина продолжит получать политическую,
экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны
Соединенных Штатов и их западных союзников, в то время как сама она
будет стремиться усилить экономическую, энергетическую интеграцию и
интеграцию в сфере безопасности с Польшей и странами Балтии", –
отмечают аналитики компании.В прогнозе говорится, что в 2018 году
Украина будет готовиться к президентским и парламентским выборам,
которые запланированы на 2019 год. Аналитики подчеркивают, что в
стране могут происходить протесты, а во власти "встряски". Не
исключают они и проведения досрочных парламентских
выборов. "Но страна не будет отклоняться от своей
ориентированной на Запад внешней политики, так как будет
переживать еще один год войны на востоке", – считают в
Stratfor.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько
раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его
полного соблюдения.
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