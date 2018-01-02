|В Киеве ссора между соседями закончиась стрельбой
|02.01.2018 17:06
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В Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей, которые накинулись на него толпой и хотели избить. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.
По данным правоохранителей, мужчина пытался поговорить с соседями, ведь они шумно себя вели и мешали спать ребенку. Однако те набросились на мужчину с кулаками и стали его избивать. Мужчина заявил, что в этот момент достал травматический пистолет и выстрелил в сторону своих обидчиков.
"В результате конфликта осязательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на месте происшествия изъяли три гильзы. По данному делу идет следствие.
В правоохранительнх органах подчеркнули, что у стрелявшего были документы на оружие.
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