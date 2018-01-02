В Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей, которые накинулись на него толпой и хотели избить. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, мужчина пытался поговорить с соседями, ведь они шумно себя вели и мешали спать ребенку. Однако те набросились на мужчину с кулаками и стали его избивать. Мужчина заявил, что в этот момент достал травматический пистолет и выстрелил в сторону своих обидчиков.

"В результате конфликта осязательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия изъяли три гильзы. По данному делу идет следствие.

В правоохранительнх органах подчеркнули, что у стрелявшего были документы на оружие.

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