Нелепая и довольно смешная авария произошла с автомобилисткой в китайском городе Гуанчжоу.

В Китае женщина, ехавшая за рулем автомобиля, перепутала зад мартышки с красным сигналом светофора, сообщает и со ссылкой на .

Заметив, как показалось китаянке, запрещающий сигнал женщина резко нажала на тормоза. Результат столь неожиданного маневра не заставил себя долго ждать. Почти сразу в ее автомобиль сзади врезалась другая иномарка.

Разбирая случай, участники аварии выяснили, что отчасти в виновата мартышка. Дело в том, что обезьяна забралась на металлическую опору для камер видеофиксации, которые располагаются над проезжей частью. По иронии судьбы, к автомобильному потоку мартышка повернулась своим красным задом, что и ввело в заблуждение автомобилистку.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Позже выяснилось, что мартышка сбежала из расположенного неподалеку цирка.

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