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Омбудсмена РФ не пустят к русским, пока Денисову не допустят к украинским политзаключенных
26.06.2018 09:55
Омбудсмена РФ не пустят к русским, пока Денисову не допустят к украинским политзаключенных
"Пусть нас - тогда пустят их"
Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькова не допустят к удерживаемых граждан РФ на территории Украины, пока украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допускают к украинским политзаключенных Кремля в тюрьмах России.
Омбудсмена РФ не пустят к русским, пока Денисову не допустят к украинским политзаключенных Фото: gettyimages.com

Ее допускать к русским в Украине. Они (российская сторона - ред.) Сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных - ред.), И мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их",  - заявила советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии Общественному.

Утром 26 июня упоноважена по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поездом прибыла в Киев в этот же день она планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.

На вопрос Общественного о том, законно визит Москальковой к Одинцова, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить" . 

На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькова не пустить в СИЗО до Одинцова, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.

Людмила Денисова будет находиться в России пока ее не допустят к украинским политзаключенных, добавила Мячина.

Напомним, Татьяна Москалькова заявила , что украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов якобы отказался от предложения пройти осмотр у тех врачей, которых выберут адвокат и его родственники. Также, Людмила Денисова отметила, что российская сторона предоставляет противоречивые заявления о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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