"Пусть нас - тогда пустят их"

Ее допускать к русским в Украине. Они (российская сторона - ред.) Сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных - ред.), И мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их", - заявила советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии Общественному.

Утром 26 июня упоноважена по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поездом прибыла в Киев в этот же день она планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.

На вопрос Общественного о том, законно визит Москальковой к Одинцова, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить" .

На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькова не пустить в СИЗО до Одинцова, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.

Людмила Денисова будет находиться в России пока ее не допустят к украинским политзаключенных, добавила Мячина.