|Омбудсмена РФ не пустят к русским, пока Денисову не допустят к украинским политзаключенных
|26.06.2018 09:55
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"Пусть нас - тогда пустят их"Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькова не допустят к удерживаемых граждан РФ на территории Украины, пока украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допускают к украинским политзаключенных Кремля в тюрьмах России.
Фото: gettyimages.com
Ее допускать к русским в Украине. Они (российская сторона - ред.) Сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных - ред.), И мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их", - заявила советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии Общественному.
Утром 26 июня упоноважена по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поездом прибыла в Киев в этот же день она планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.
На вопрос Общественного о том, законно визит Москальковой к Одинцова, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить" .
На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькова не пустить в СИЗО до Одинцова, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.
Людмила Денисова будет находиться в России пока ее не допустят к украинским политзаключенных, добавила Мячина.
Напомним, Татьяна Москалькова заявила , что украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов якобы отказался от предложения пройти осмотр у тех врачей, которых выберут адвокат и его родственники. Также, Людмила Денисова отметила, что российская сторона предоставляет противоречивые заявления о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.