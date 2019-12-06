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В Украине запретили совмещать политические должности и госслужбу
06.12.2019 14:38
Верховная Рада поддержала закон, который запрещает совмещать политические должности и госслужбу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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