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В Украине запретили совмещать политические должности и госслужбу
06.12.2019 14:38
Верховная Рада поддержала закон, который запрещает совмещать политические должности и госслужбу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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