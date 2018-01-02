По мнению президента Молдовы Игоря Додона Конституционный суд страны принял незаконное решение, временно отстранив его от должности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Додон: Министры входят в состав правительства на заднем дворе, лишаются легитимности и доверия Фото: ЕРА Игорь Додон назвал его отстранение ошибочным"Конституционный суд стал заложником прецедентов, которые он создал. Для всех бесспорно, что члены КС "играют" под диктовку демократического правительства", – заявил он.По мнению Додона Конституционный суд принимает незаконные решения "вне пределов здравого смысла" и "серьезно нарушил делопроизводство", поскольку отстранил его на основании запроса нескольких депутатов.Додон подчеркнул, что новые министры "входят в состав правительства на заднем дворе, лишаются легитимности и доверия"."Суд подтвердил свой имидж как послушного политического инструмента, а не конституционного органа... Что касается моей позиции, я решил не сдаваться и несколько лет объяснять, почему я заблокировал назначение министров", – заявил он.Президент добавил, что правительство скомпрометировало себя в глазах граждан, что отразится во время выборов.2 января Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение принято в связи с тем, что Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения Додона от должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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