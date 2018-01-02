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Временно отстраненный с поста президента Молдовы Додон заявил, что "решил не сдаваться"
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02.01.2018 17:12
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По мнению президента Молдовы Игоря Додона Конституционный суд
страны принял незаконное решение, временно отстранив его от
должности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Додон: Министры входят в состав правительства на заднем дворе,
лишаются легитимности и доверия Фото: ЕРА Игорь Додон назвал его
отстранение ошибочным"Конституционный суд стал заложником
прецедентов, которые он создал. Для всех бесспорно, что члены
КС "играют" под диктовку демократического правительства", – заявил
он.По мнению Додона Конституционный суд принимает незаконные
решения "вне пределов здравого смысла" и "серьезно нарушил
делопроизводство", поскольку отстранил его на основании запроса
нескольких депутатов.Додон подчеркнул, что новые министры "входят в
состав правительства на заднем дворе, лишаются легитимности и
доверия"."Суд подтвердил свой имидж как послушного политического
инструмента, а не конституционного органа... Что касается моей
позиции, я решил не сдаваться и несколько лет объяснять, почему я
заблокировал назначение министров", – заявил он.Президент добавил,
что правительство скомпрометировало себя в глазах граждан, что
отразится во время выборов.2 января Конституционный суд Молдовы
временно прекратил полномочия Додона по запросу группы депутатов от
правящей коалиции. Решение принято в связи с тем, что Додон
повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти
министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству,
президент имеет право отклонять кандидатуры только один
раз.Социалист Додон победил на президентских выборах в
Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла
24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали
сбор подписей под законопроектом о начале процедуры
отстранения Додона от должности.
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