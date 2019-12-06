"Леворадикальные бездельники-демократы только что заявили, что собираются объявить мне импичмент за ничто. Они уже отказались от смехотворных "материалов" Мюллера, следовательно теперь цепляются за два абсолютно уместных (идеальных) телефонных разговора с Президентом Украины", - написал он в Twitter.

По мнению Трампа, это будет означать, что "чрезвычайно важный и редко применяемый акт об импичменте будет использоваться просто для нападок на будущих президентов".

По его словам, основатели США, предусмотрев возможность импичмента, "совсем не то имели в виду". Он также считает, что импичмент объединил республиканцев. "Хорошо то, что республиканцы никогда не были так едины. Мы победим", - отметил Трамп.

В другом твите президент США призвал демократов как можно скорее рассмотреть вопрос об импичменте.

"У них нет дела об импичменте, и они унижают нашу страну, — написал он. - Но для них ничего не имеет значения, они сошли с ума. Поэтому я говорю: если вы собираетесь объявить мне импичмент, то делайте это сейчас, чтобы в Сенате состоялся справедливый суд и чтобы наша страна вернулась к текущим делам".

Трамп также отметил, что когда демократы будут свидетельствовать в Сенате, станет ясно, "насколько на самом деле коррумпированной является наша система". "Меня избрали, чтобы "очистить болото", и это то, чем я занимаюсь", - написал Трамп.

Как сообщалось, 4 декабря Юридический комитет Палаты представителей начал новую фазу расследования импичмента президента, проведя первые слушания после завершения допросов свидетелей по делу. Демократы, которые имеют большинство в нижней палате, рассматривают возможность вынесения ряда официальных обвинений против президента Трампа – от злоупотребления властью, подкупа, а также обструкции правосудия.

Спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси выступила с публичным призывом к главе Юридического комитета Джерри Надлера сформировать "статьи импичмента", которые станут официальным обвинительным актом президента США.

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