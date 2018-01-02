С 1 января начал свою работу Государственный дорожный фонд Украины

По инициативе Кабинета Министров в этом году парламент принял законы, которые были необходимы для запуска работы Дорожного фонда, который должен обеспечивать финансирование дорожной отрасли, передает со ссылкой на .

Этот фонд создан в составе специального фонда госбюджета. В него будут поступать средства из оплаченных пошлин и акцизных сборов. Самое главное — эти деньги будут целевыми. Их нельзя использовать ни на что другое, кроме ремонта дорог. Ресурс Дорожного фонда может быть увеличен при перевыполнении соответствующих поступлений, в частности, акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства.

Однако на полную фонд заработает только в 2020 году. В 2018-м только 50% налогов пойдут на дороги, в 2019 – 75%, а в 2020-м – 100%. Так, в 2018 году на дороги направят 33 млрд грн, а в 2020 – 75,9 млрд грн.

Таким образом осуществляется процесс децентрализации дорожной сферы. «Укравтодор» будет отвечать только за 50 тыс. км дорог государственного значения. На их содержание предвидено около 1 млрд долларов. 400 млн долларов пойдет на содержание дорог местного значения.

За принятие законопроекта №4015а «О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли» проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Закон вводит распределение средств Фонда следующим образом: 60% — на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения, на содержание дорог, 35% — на финансирование строительства и содержания дорог местного значения, а также 5% — на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

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