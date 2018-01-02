|Найем: Дочь убитой Ноздровской получает угрозы
|02.01.2018 17:14
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Свое заявление он сделал во время митинга возле главного управления МВД в Киеве по расследованию убийстваНародный депутат Мустафа Найем сообщил, что дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской получает угрозы, но правоохранители не обращают на это внимания.
Мустафа Найем. Фото: Иван Коваленко / Коммерсант
Нардеп заявляет, что митинг вызвало недоверие людей к правоохранительным органам в расследовании уже "двух убийств": убийстве Ноздровской и гибели ее сестры в ДТП два года назад.
"Полиция не обращала внимания на угрозы Ирине. Отец подсудимого (Росошанский, сбивший насмерть сестру правозащитницы) угрожал, что она "плохо кончит". А ее родителям говорили, что они похоронят еще одну дочь. Она обращалась в полицию, но реакции не было", - отметил Найем в эфире "Эспрессо".
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов заявил митингующим, что Ирина Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями об угрозах.
Во время акции Дмитрий Ценов пообещал активистам, дочь и родители погибшей Ноздровской получат охрану. Также создадут группу из 10 человек с участием специалистов (юристов), для контроля процесса.
В какой-то момент на главу Нацполиции Киевщины напали митингующие.
Напомним, что активисты, которые пикетируют управление полиции Киевщины с требованием наказать убийц Ирины Ноздровской, хотят пообщаться с генеральным прокурором Юрием Луценко и требуют отставки Арсена Авакова.
Тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.
Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.
В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.
Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.
Добавим, что задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.