Теперь указы о назначении министров предстоит подписать премьер-министру Павлу Филипу или спикеру парламента Андриану Канду.

Конституционный суд Молдавии во вторник приостановил полномочия президента страны Игоря Додона.

Как сообщают местные СМИ, это решение связано с тем, что на минувшей неделе глава государства повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры семи членов правительства. По закону он может это сделать только один раз.

После этого депутаты правящей партии обратились в суд.

Теперь указы о назначении министров предстоит подписать премьер-министру Павлу Филипу или спикеру парламента Андриану Канду.

В октябре минувшего года Конституционный суд Молдавии уже лишал Додона права назначить министра. Глава государства несколько раз отказывался утвердить кандидатуру Евгения Стурзы на пост руководителя Министерства обороны. После решения суда за него это сделал Андриан Канду.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира