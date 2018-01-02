Побував на мітингу біля Нацполіції. УП нарахувала 250 осіб, я нарахував десь 150 (250 — з «ротацією», тобто одні підійшли, інші пішли). Дуже багато журналістів; низка неадекватів; кілька політиків; люди, близькі до загиблої; організатори мітингу; решта. Якоїсь загальної атмосфери не було взагалі. Гасла — від «вимагаємо незалежну слідчу групу» й до «відставка!» (чия — не уточнили), «ганьба!» (кому — не уточнили), і навіть «давай Авакова!» + «Авакова на нари!».

Батько колишнього нареченого загиблої взяв мікрофон, сказав кілька обурених слів та… кинувся битися з Дмитром Ценовим, який щойно перед тим оголосив про створення незалежної слідчої групи, яка повністю складається не з вишгородських, а з київських фахівців. Щоправда, їх швидко розтягнули. Були й радикальні заклики (аж до суду Лінча — щоправда, не уточнили, над ким), були й заклики «дати слідству працювати», але під громадським контролем (на що Ценов одразу погодився).

Звичайно, питання винних на мітингах не вирішуються, але те, що сформована група від громадськості, яка буде контролювати хід слідства — це плюс (сподіваюся, контроль буде в розумних межах і без зазіхань на таємницю слідства). Хоча в який бік слідство зрештою вкаже — я, відверто кажучи, гадки не маю. Як я вже писав, або це зробили саме ті, на кого всі одразу подумали (і тоді це дуже тупо), або це зробив хтось інший, правильно розрахувавши, на кого всі одразу подумають (і тоді це досить хитро).

Слідству — сумлінної праці, всім решта — витримки і пильності.

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