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Корочи итоги дня : Полосатый в аути , гости ушли, Серый ни можыт тама у сибя встать, посему ни придёт нончи, короче из здравомыслющих и пряма-ходящих , как обычно ф такии праздники, кот один . Посему чуйствую сибя одним выжывшым на поли битвы , даджыть ни принимая учайствии в сражении. Кстати так часта и буваит ...сие я про сражении и выжывшых в их...как правила выжываит тот, кто ни приниал в ём участии...такс...чо сие я занудству ришыл вдрух развисти, с чаво бы сие...нада прикращать..

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Событии в мири и яво окрестностях . Вражыны в Персии начали бунту , ужо затоптали десять друг дружак в аквариуми, бьюцца головой о стенки аквариуми и кричат про то, что нада думать про их а ни про Сирию ухаха Сие помнити наша мышня тоджыть сию пестню заводила , про то что нада срочна бросить Сирию и думать про благополучию людёф внутри ухаха " Подумайте про детей!" ( какая то мадама из Симпсонаф )

Если кто помнит , в прошлый раз када сии маньяки выводили своих мышов на акцыи протесту , ну сие када они переворот хотели стряпануть, кажыся ещо Ахмадинежад был чоли...ага, так они тоджыть позатоптали кучку, особенно смишно была застреливании деушки-студентки с именем Неда, что переводится как " Голос " ну а главными лозунгами было как раз типа " наш ГОЛОС имеет значению " да...сие они квакали про тиранию чо то угу и топтали своих заради добры, ну как обычно обчим . Типеря такая жи хвостоверть, закончицца она так жи , то исть ничем, ибо персы ни дураки и всё видют .

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Участники таких хвостовертей обычно сие : иранские мышы , суннитское меньшинство , геи, коих в Иране есмЪ на самой дели и родственники убежавших в США товарищей хвост када . Всю сию публику окучивал госдеп, они каталися в США свободно, брали там деньги и инструкцыи и возвращалися и вели подрывную деитильнасть и устраивали сии бунты . Типеря Трамп ужесточил джыть въезд им , но знамо дело контакты осталися и деньги тоже можно передавать иными способами, ибо Иран свободное государство , сие не Ын вам....кстати об Ыне ухаха щас... Так вот , типеря амеры из своих вашингтонов этих лохов поддержуют и показуют злу персидскава режыма ну про то вы знаити, точно так же грязные обезьяны тута падают на тротуарную плитку, сучат ножками на своих сходках, полицыя их тащит , а они предъявляют фотки как доказатильства рипрессий .

На самой дели , считаю главной целью всяво этава не персаф а европейцев . Мыше-амеры щас натыкают в морды европейцам затоптанных мышов в Персии и будут этим их пытаться шантажировать и удерживать от более тесного сотрудничества с Ираном и в дальнейшем такая тактика буит по отношению и к другим именно с такой вот целью, то есть уже не состряпать перевороты , не развязать какие то войны итд а для того, чтобы таким нехитрым способом сдержать развитие Европы и попридержать их освобождение, то есть способ удержать Европу подольше под контролем ...но даже не США а части вместоэлиты, ну тех самых условных маккейнов . Думаю что попробуют в течении может месяцев ближайших провести такую бессмысленную вытанцовку в разных местах, чтоб европейцы в те места не шыбко быстро бежали . Кстати , вполне вероятно, что это будет делаться в интересах кого то конкретного, или конкретного государства...ну, например Бриташки, или какой либо компании из США...ну то есть если европейцы купятся на эту мульку и притормозят на несколько месяцев развитие отношений с Ираном, отложат подписания сделок итд то через несколько месяцев торопиться им буит отдельно некуда, ибо все жырные сделки тупо подпишут без них и туким образом просто облапошат лохов, как облапошили с санкцыями супротив РФ , где Европа потеряла миллиарды на ровном месте и охотно лишила себя прекрасных возможностей развития и в будущем, если просчитать" упущенные выгоды " это может быть на самом деле почти космическая цыферь, ибо многие тупо потеряли возможность НАВСЕГДА , ибо мы теперь непустим того, кто нам невыгоден и теперь на то есть основания , а потом места будут заняты и тупо некуда буит влезть . Теперь европейцы побежали к персам - там им капканы стряпают. ибо дабы обкакалися и там, ибо один раз они ради сша ужо упустили Иран и контракты, в том числе на строительство АЭС тех же и теперь их все буим строить мы и вообще те объекты коие будут важны для Ирана сратегикчески типеря буим получаь токмо мы , ибо Светлейший велик, продержались мы и акромя нас надежных для персов в этом деле типеря нету , типеря всё такоя токмо наше буит и щас и через пять лет и десять и двадцать.

Товарищч Ын поздравил фсех с Новай бомбай, Новай кнопкай и Новай головной болью ухаха , мол, нихвоста ни буит, вы от нас ни отделаитися так проста ухаха Корейцы радыя , ипошки в шоки , товарищч Трамп листает словарь обзывательств, подбираит получшы ыхаха корочи карнавал продолжыцца , ну и прикрасна

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Обчим новый годик начинаицца ихихи буит весила .

Ну сие была короткая поста первава инваря . Ни знаю можыт ночирам и допишым чо нибуть...хвост яво знаит, как карты ляжут

Ф свою, котовую очирить, кабы миня спросили чо делать хорошо ф таких ситуацыях как у парсаф самим персам, то кот бы посоветовал как одно из средств , такую нехитрую хвостоверть, коию персы никада ни приминяли. а иминна : када мыше-скаты выходют на сваи протесты и пол миру наблюдаит, резко сделать ход котом - объявить с ими солидарнасть от имини какой то группы военных к прмеру...нет , стражей исламской революции, угу , или какой то большой организованной политической силы ( из патриотаф знамо дело ) угу Лазить тоджыть по улицам и кричать то же самое что ТЕ, но добавить кучу сваяво и кричать громче и внимания переключицца на их , а када те устанут и заглохнут - торжествинна подписать соглашению с правительствой, пожать друг другу лапы и разойтися по домам ухаха Сие буит полезно и в том плани что мышня купицца и начнёт искать союзникаф в тех рядах , заодно и внедрицца можно , ну и тама ужо хвантазию фключаим и хвостовертим

Вот вам, обратити вниманию с 2014 году нихвоста ниизминилося во вместоСМИ и Светлейший апять сказал что акромя канала " культура " глядеть то и нечаво , намек такой и далия слушаим - ДеФФЕКТИВЫ показуют федеральныи каналы и чо ещо ? И Светлейший никак не влияет на то чо скаты тварят .

Картина маслай .

ПАСМАТРИТИ НА СИБЯ , СКАТЫ !

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ещо раз чо Светлейший так тут говорит . котовый пиривод : то чо вы хвостовертити иллюзию так сие потому, что вам И ТАКИМ КАК ВЫ сие выгодно - свалить все гадасти на Светлейшего, хотя на самой дели всё бис исключении хвостовертити сами, а Светлейший смотрит токмо со стороны как и все остальные люди, или жи каты .

Ибо скаты мышовыя. вместоСМИшные вонючки лепют вместореальность и Светлейшего хотят оставить виновным в этой самой вместореальнасти.

Тута всё ясна сказана кстати .

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Капец , кот стокмо сожрал сладкава , пока коя кто наперегонки жрал горькая и пил нифкусная ухаха типеря даджыть вот большой кусок ещо шоколаднава торту лижыт и мине ничаво ни делаицца , нету жылании схватить яво нимедлинна и сожрать. Сие означаит что дён прошол удачна и тортовой нихватки нибуит долга а сие важна. Торт кстаи делала деушка , торт большой, называит она яво тоджыть " трюфельный 2 но он совершенно ни как в магазини вот вообче, но вкусна фполне и главное яво многа .

типеря ещо сожру ужо кусок нончи и ужо зафтри ничо сладкава ни буду исть, а токмо горькое или кислое...или солёное...ибо я токмо торт , конфеты и дисерты ел ихихи ибо пользуяся случаям, что коя кто буит многа пить, кот съидал самое вкусное ихихи но я ф том ни виновный, сие свободный выбор кожного был

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Ибо почему , мышня ? Ну ибо потому , что кот апять правый , а ни какой то тама левый, кот хвост када клипал что так буит, ибо буит ....ихихи

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" ВОЗРАСТАЮЩЧАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННАСТЬ " ...нет, ну вы понили как сие мы называим ихихи...

Ихихи Полосатый биссмыслинна лазит по дому ихихи у яво нарастаит неопределённасть, скажым так ихихи Сие модная выражения типеря буит у ката, ибо шыбко смишно - возрастающая ниопридилённасть ихихи Сие джыть нада так изык вывирнуть, почти как кот...молодец, Мутко, сие праильна...ну можыт и ни Мутко, но всё равно молодец .

Митаньяха дурная решыла поддиржать протестующих в Персии ихихи ну дятил, чо с яво взять Типеря те кто лазит тама будут аки прокажонныя , хотя до поддержки Митаньяхи ни всем было до конца понятна чо сие за перцы лазиют, ну знаити, тама в провинцыи тоджыть смотрют телик, тама лазиют какии то личности, чо то квакают и тама есмЪ часть людёв как и всюды коие непонимают кто сие и чо они лазиют ихихи Ну типеря довольно показувать Митаньяхину поддержку и всем всё буит ясна - вражыны как есмЪ ухаха умора .

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у таварищча Ына на столе ядирная кнопка , а у ката на столе ядирный пиражочик ихихи сие пиражочик с макам , внутри многа маку и он такой шыбко сладкий и яво многа и он такой жыдкий как бы и жырнинький ихихи вообче капец . такии вкусныи пиражочки и из за торту их чижыло исть, но я стараюся и ем ...ну Чибурген ужо читыри штуки сожрал . Нада так болия ни делать, нада чо то одно из сладкава, а то потома мучении одни, всё вкусна и ни знаишь как сие в сибя засунуть. ну пиражочки то почирствеют... А ужо всякии мясы бужанины и прочая сие не почирствеит, сие зафтри и потома доедим, а пиражочки никак...Котёнак едва ходит . много ел пичонки рынай, мясы и чо токмо он ни ел, Полосатый пил а котёнку пихал еду в рот, тот так и валялся под столом возли Полосатава, чтоб далеко не бегать, обчим едва шывелицца типеря

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ухаха сие если бы кот был ответствинным котовым работникам, то он бы так делал - как токмо бы на " болотных " собиралася мышня любая чо то тама требувать, я ба шустро организовыввал котовую вместоболотную и вирищал бы что на болотных сие кровавый рижым сгоняит вместооппозицыю, ибо они все воры и власть кровавая их прищучила, а мы каты честныя, от таво и страдаим почом зря и фсё такоя Плисал бы тама хороводам, песни пел про фсякии беды и злу, плкал бы и болтал лапками от гори . крутил бы дули в камеру и угрожал бы всех пособникаф кровавава рижыму, начиная от гозмана и заканчуя познирами и прочими прилепиными засунуть в гаагу и тама судить и клеймить позорам , обчим я ба устроил им такую свистопляску, что они ба шустро устали и начали ба глядеть с подозенией друг на дружку в поисках врагоф, ибо кот был бы убедитильным . Я бы вирищал что вероятно в той толпе и есмЪ честныя мыхи, коие не подозревают, но мы то знаим и далия апять бы рыдал и бился в истерики ихихи....Кот бы им устроил вместоболотных страстей

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Гляньти на сучару макфоловскую.вот сия сука поддержуит того ската сваяво грудинкина ибучава

ЧИКИСТОВ ИМ НАДО ВЕШАТЬ, НУ ВЫ ПОНИЛИ ?!!!! ибучки ....грязь мира

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Ихихи смишной Полосатый на фторой дён таких праздникаф . яво можна почти возродить , напичкаф таблетками и вкуснай жырнай пищай, но можна и отправить в накдавун одной хразай , вроди : материя состоит из образов . коие формирует сознание .

Ухаха сие я щас яво отправил в угол обмахивацца полотенцай ихихи яму чижыло думать на фторой дён ибо вумныи мысли и одни токмо усилии подумать, причиняют Полосатаму страдании ихихи...

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ихихи сие кот вам всигда про то и клипаит ихихи сии дочери завхозоф доедающии последний кусок хлебы и бегающие за поиздой метры в целях икономии, сии фсе скаты клипают хвост откуда, ну а кто то конечно и из кафехи в Москве ,сидит жрёт пирожаную и клипаит про последний сухарик, сие ясен хвост ихихи скаты ибучии...ванючки серыя

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Вот видева коией Макфол проилюстрировал протесты в Ирани. Сие Бахрейн и сие как раз када подавляли шиитов, тех кто за Иран и все макфолы изыки в задницы засунули .

Ну то исть Макфол лепит фейк и знает сие , но дело в том, что почти все видевы и фотки коие вместоСМИ и мудаки мышовыя вывалюют как из Ирана за щас, на самой дели или из Бахрейна, или Ирака или Ирана но за 2009 сие када ту Неду укакошыли , ну и корочи лепют чо попало как обычно. На самой дели тама ужо почти никаво нету , а митинги в поддержку власти не показуют, хотя тама куча народу пришла НО НО НО нада понимать Иран - им накакать чо базарют и орут вовне, им главное что внутри скаты ни пройдут ни под каким совусам. А идиёты дарам сие проделают ибо вижу что мало кто из европейцев начнёт крутить пидали из Персии , ужо ни то пальто, сие биссмыслинная затея ящитаю, единственное можыт разныи мелкии крысы побояцца, ну сие и хорошо, сие их дела

ну корочи , то исть Макфол наглядно и стряпаит вместореальнасть , картина маслай .

Пазорища и капец , чтоб он укакался этот Макфол . Мышара облезлая

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