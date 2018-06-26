Оболонский районный суд решил допросить в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича бывшего народного депутата Анну Герман. Как передает корреспондент соответствующее решение объявил сегодня председатель коллегии судей Владислав Девятко, удовлетворив заявленное ходатайство стороны защиты Януковича.

"Суд принял допросить в качестве свидетеля Герман Анну Николаевну. В судебном заседании объявляется перерыв на полчаса. Мы встречаемся в 11:00", - сказал Девятко.

Он отметил что объявленный перерыв необходим для того, чтобы свидетель мог ознакомиться со своими процессуальными правами, стороны участницы процесса - подготовиться к допросу.

Стоит отметить, что сегодня суд планировал допросить бывших высокопоставленных правительства Януковича, начиная от Николая Азарова, ала сторона защиты не обеспечила ни их физическую явку в суд, ни видеоконференцсвязь.

Напомним, защита Януковича на этой неделе согласует даты допроса бывших топ-чиновников.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира