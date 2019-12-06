Причиной глава директората Ирина Литовченко назвала «ценностные и мировоззренческие разногласия» с новым руководством, а также заявила, что «они перешли грань», имея ввиду руководство министерства.

Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко заявила, что «до конца года уволится из Мининстерства здравоохранения вместе с практически всей своей командой. Об этом она написала в Facebook в пятницу, 6 декабря.

Речь идет о почти десяти работниках.

«Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Причина – ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве. В обед почти государственный секретарь Минздрава (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из госпредприятий МОЗ) и сказала, что у них есть пять минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде – новости, фотографии, видео – абсолютно все. Об этом сразу написали в WhatsApp-группе министерства и проинформировали пресс-службу (то есть меня) как ответственных за контентное содержание сайта», – написала Литовченко.

Поручение было выполнено, после чего началась волна возмущения в соцсетях.

По словам Литовченко, в 9 вечера им поступило следующее поручение: разместить на Facebook министерства антифейк-сообщения, якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтировано и все снова работает.

«Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня врать на странице министерства, на своей странице расскажу правду. Утром это добили «официальным» сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайте днем. Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап «плохими государственными служащими», – продолжила Литовченко.

Ирина Литовченко также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве.

«Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун, «потому что Зоряна нервничает». За сто дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, противоречащие друг другу… Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все самые никчемные задачи. Но заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле – это было бы досадным самоубийством. Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие. На днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузке, обновлении, сильном и честном конкурсе, к нам назначают экс-госслужащего с самого коррумпированного государственного органа», – подытодила Литовченко.

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