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Молдаванина, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала в Киеве, приговорили к трем годам тюрьмы
02.01.2018 17:20
27-летнего гражданина Молдовы признали виновным по ч. 1 ст. 259(заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного Кодекса Украины. Суд приговорил молдаванина к трем годам тюрьмы Фото: pixabay.com "Объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице", – говорится в сообщении.Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 259(заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного Кодекса Украины .
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1861892850488735

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