27-летнего гражданина Молдовы признали виновным по ч. 1 ст.
259(заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан)
Уголовного Кодекса Украины. Суд приговорил молдаванина к трем годам
тюрьмы Фото: pixabay.com "Объявлен обвинительный приговор
27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное
сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в
столице", – говорится в сообщении.Суд признал подсудимого
виновным по ч. 1 ст. 259(заведомо ложное сообщение об угрозе
безопасности граждан) Уголовного Кодекса Украины .
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