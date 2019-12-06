Рекордные протесты во Франции: «Черный четверг»

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Их недовольство вызвано пенсионной реформой, которая предполагает пересмотр нынешней системы, когда представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты из-за тяжелых условий труда. С 2025 года все существующие 42 «специальных режима» выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без вычетов — с 64 лет. Этот возраст планируется постепенно повышать. Размер пенсии будет зависеть от накопленных за всю карьеру баллов.

Грядущая отмена льгот спровоцировала социальный взрыв. Демонстрации стали крупнейшими во Франции за последние годы, даже с учетом многомесячных акций «желтых жилетов».

По меньшей мере 65 тыс. человек протестовали в Париже. Кроме того, акции с участием десятков тысяч человек прошли в Бордо, Тулузе, Марселе, Нанте, Лилле, Руане, Гренобле, Страсбурге и других городах. К протестам примкнули бастующие железнодорожники, учителя, медики и представители других профессий.

По данным RFI, из-за этого 5 декабря во Франции было закрыто две трети школ, практически парализовано железнодорожное сообщение. Работу прекратили 86% машинистов поездов и почти 60% диспетчеров. Было отменено 90% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных экспрессов. Многие транспортные компании заявили, что их забастовка будет бессрочной. Бастуют и энергетики: профсоюзы утверждают, что на атомных и тепловых электростанциях бастует более 85% персонала. Кроме того, была прекращена работа на семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводах. По предварительным данным правительства, 5 декабря к общенациональной забастовке примкнул каждый пятый из 5,5 млн французских госслужащих.

Акции протеста не обошлись без столкновений. В Париже и Нанте полиция применила слезоточивый газ к наиболее радикально настроенным протестующим, сопровождавшим марш профсоюзов. В столице Франции они переворачивали машины, жгли мусор, разбили витрины и автобусную остановку. В Нанте — забрасывали правоохранителей камнями. К концу дня было арестовано более 70 человек, полиция провела 9 тыс. обысков, сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что крупнейшая со времен Второй мировой пенсионная реформа — часть предвыборной программы Макрона и один из главных проектов его президентства.

Однако протестующие видят дело иначе. «Это вопрос жизни или смерти для французской социальной системы, которую демонтирует Макрон, — заявила The Guardian 52-летняя Изабель Жарриве, 20 лет проработавшая в администрации одного из северных пригородов Парижа. — Нас возвращают во времена до 1945 года, и мы рискуем потерять систему социальной защиты. Частные пенсионные фонды ждут своего часа, чтобы получить выгоду». Фоторепортажи Популярные теги Одесса, ВМС, портрет, парады, столкновения, фестивали, концерты, зима, спорт, музыка, Сергей Смоленцев, уикенд, природа, Верховная Рада, фотоподборки, живопись, транспорт, беспорядки, Киев, Карпаты, технологии, стихийные бедствия, мир, Шахтер, Александр Зубко, тест-драйв, общество, милиция, Донбасс, протесты, джаз, солдат, дизайн, кошки, пейзажи, путешествия, выставки, животные, экология, культура, архитектура, фотографы, политики, Динамо, Путин, футбол, фотоконкурсы, соревнования, митинги, досуг, фотопроект, депутаты, война, авиация, традиции, выборы, автомобили, НАТО, Львов, город, Львів, дети, политика, знаменитости, женщины, юмор, Майдан, ВСУ, акции, оккупация, катастрофы, праздники, ЗСУ, Саакашвили, цирк, Дмитрий Дятлов, АТО, мода, вера, Нацгвардия, люди, военная техника, фотография, полиция, Порошенко, #Євромайдан, туризм, бизнес, аннексия Крыма, история, марш, заводы, учения, церковь, самолеты, искусство, Россия, корабли, США, суд Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Одесса, ВМС, портрет, парады, столкновения, фестивали, концерты, зима, спорт, музыка, Сергей Смоленцев, уикенд, природа, Верховная Рада, фотоподборки, живопись, транспорт, беспорядки, Киев, Карпаты, технологии, стихийные бедствия, мир, Шахтер, Александр Зубко, тест-драйв, общество, милиция, Донбасс, протесты, джаз, солдат, дизайн, кошки, пейзажи, путешествия, выставки, животные, экология, культура, архитектура, фотографы, политики, Динамо, Путин, футбол, фотоконкурсы, соревнования, митинги, досуг, фотопроект, депутаты, война, авиация, традиции, выборы, автомобили, НАТО, Львов, город, Львів, дети, политика, знаменитости, женщины, юмор, Майдан, ВСУ, акции, оккупация, катастрофы, праздники, ЗСУ, Саакашвили, цирк, Дмитрий Дятлов, АТО, мода, вера, Нацгвардия, люди, военная техника, фотография, полиция, Порошенко, #Євромайдан, туризм, бизнес, аннексия Крыма, история, марш, заводы, учения, церковь, самолеты, искусство, Россия, корабли, США, судВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи reuters, nv.ua Франция 06.12.2019



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