Рекордные протесты во Франции: «Черный четверг»
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06.12.2019
Франция
reuters, nv.ua
216
Метки: протесты, Париж, полиция, Франция, забастовки, столкновения, Макрон, пенсия.
Рекордные протесты во Франции: «Черный четверг»
Рекордные протесты и общенациональная забастовка охватили Францию из-за пенсионной реформы, предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном. В четверг, 5 декабря, на улицы вышли как минимум 800 тыс. человек в более чем 100 городах Франции — таковы официальные данные полиции. Профсоюзы же уверяют, что в демонстрациях участвовало до 1,5 млн протестующих. Их недовольство вызвано пенсионной реформой, которая предполагает пересмотр нынешней системы, когда представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты из-за тяжелых условий труда. С 2025 года все существующие 42 «специальных режима» выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без вычетов — с 64 лет. Этот возраст планируется постепенно повышать. Размер пенсии будет зависеть от накопленных за всю карьеру баллов. Грядущая отмена льгот спровоцировала социальный взрыв. Демонстрации стали крупнейшими во Франции за последние годы, даже с учетом многомесячных акций «желтых жилетов». По меньшей мере 65 тыс. человек протестовали в Париже. Кроме того, акции с участием десятков тысяч человек прошли в Бордо, Тулузе, Марселе, Нанте, Лилле, Руане, Гренобле, Страсбурге и других городах. К протестам примкнули бастующие железнодорожники, учителя, медики и представители других профессий. По данным RFI, из-за этого 5 декабря во Франции было закрыто две трети школ, практически парализовано железнодорожное сообщение. Работу прекратили 86% машинистов поездов и почти 60% диспетчеров. Было отменено 90% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных экспрессов. Многие транспортные компании заявили, что их забастовка будет бессрочной. Бастуют и энергетики: профсоюзы утверждают, что на атомных и тепловых электростанциях бастует более 85% персонала. Кроме того, была прекращена работа на семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводах. По предварительным данным правительства, 5 декабря к общенациональной забастовке примкнул каждый пятый из 5,5 млн французских госслужащих. Акции протеста не обошлись без столкновений. В Париже и Нанте полиция применила слезоточивый газ к наиболее радикально настроенным протестующим, сопровождавшим марш профсоюзов. В столице Франции они переворачивали машины, жгли мусор, разбили витрины и автобусную остановку. В Нанте — забрасывали правоохранителей камнями. К концу дня было арестовано более 70 человек, полиция провела 9 тыс. обысков, сообщает The Guardian. Издание напоминает, что крупнейшая со времен Второй мировой пенсионная реформа — часть предвыборной программы Макрона и один из главных проектов его президентства. Однако протестующие видят дело иначе. «Это вопрос жизни или смерти для французской социальной системы, которую демонтирует Макрон, — заявила The Guardian 52-летняя Изабель Жарриве, 20 лет проработавшая в администрации одного из северных пригородов Парижа. — Нас возвращают во времена до 1945 года, и мы рискуем потерять систему социальной защиты. Частные пенсионные фонды ждут своего часа, чтобы получить выгоду».