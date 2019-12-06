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Маркарова объяснила, почему затягиваются переговоры с МВФ
06.12.2019 15:50
В Минфине назвали причину затянувшихся переговоров с МВФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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