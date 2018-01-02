Эффективно бороться с коррупцией в Украине может помочь ее легализация.

Об этом в интервью рассказал писатель Лесь Подервянский, передает .

"У меня когда-то была одна мысль... А что если коррупцию в Украине легализовать? Чтобы с каждой взятки и человек, дающий взятку, и человек, принимающий взятку, — оба платили налог. То есть налог за взятку. Таким образом, мы легализируем и коррупцию, и налоги", - предлагает писатель.

В случае если кто-то не заплатит налог на взятку, тогда его обязательно нужно сажать в тюрьму.

"И у нас же будут два свидетеля — тот, кто дает, и тот, кто берет. И они будут писать кляузы друг на друга. Попробуй доказать, что я не прав", - говорит Подервянский.

При этом писатель считает, что в Украине не получится побороть "кумовство", так как эта традиция идет с древних времен.

"Поэтому вряд ли это удастся уничтожить нам. Лажа заключается именно в том, что нашим нынешним, как и древним в Риме, во что бы то ни стало надо устроить свою семью. Хотя между членов такой семьи могут быть и идиоты. Собственно, по такой схеме работает коррупция и в африканских странах", - поясняет писатель.

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