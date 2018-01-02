Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и "Укравтодора" с марта начать строительство и ремонт дорог. Об этом Гройсман заявил во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, передает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава правительства напомнил, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. При этом эффективным инструментом управления отрасли станет Дорожный фонд, который начинает работу, а также активное привлечение местной власти и растущих местных ресурсов в программы дорожного строительства.

"Внимание - строительству дорог и их безопасности. С наступлением сезона, надо начать серьезное строительство чтобы обеспечить прорыв в дорожном сфери.Так же нам нужно осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог ", - цитирует пресс-служб Гройсмана.

Участники совещания отметили, что в 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет. План на 2018 год - более амбициозный и учитывает восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь, прежде только, о коридоре "Go highway", проект строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, которые в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении Востока и Юга. Озвученный ориентир полностью отражен в среднесрочной стратегии развития дорожной отрасли до 2022 года.

Одновременно стороны договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде только, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.

"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно. Так же серьезного контроля требует система содержания местных дорог и вопросы использования ресурсов. Каждая дорога должна получить максимально эффективное (строительное) решение", - отметил Гройсман.

Глава правительства также сообщил, что в ближайшие дни проведет аналогичное совещание с руководителями областей, чтобы определить степень готовности местных органов власти к выполнению дорожных планов.

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