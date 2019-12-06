Россия блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Россия блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал глав МИД стран – участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж со стороны РФ.

Россия блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook 5 декабря сообщил прежний политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов.

Вместе с еще одним бывшим узником Кремля, журналистом Романом Сущенко, Сенцов выступил на заседании.

«Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопроса о деоккупации Крыма», – написал Сенцов.

5–6 декабря в столице Словакии Братиславе проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ – центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем принимают участие около 40 министров глав МИД, в том числе глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи напомнил, что международное общество не должно забывать о продолжающейся аннексии Россией Крыма.

«Люди все еще страдают, люди все еще умирают. И, учитывая принципы и обязательства этой организации, мы не можем забывать о Крыме», – цитирует Лайчака «Укринформ».

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