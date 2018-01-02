Группа ученых из Соединенных Штатов Америки изобрела метод, который поможет вводить больным дозу инсулина без инъекций, извещает International Business Times .

По информации издания, в методе применяется природное вещество, которое получают из бурых водорослей. Благодаря ему можно обеспечить человеческий организм инсулином, не применяя уколы. Так, ученые National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering завершили разработку инновационной биохимической формулы минерализованных соединений, регулирующих уровень содержания сахара на протяжении нескольких дней.

Во время опытов, которые исследователи проводили на мышах, удалось установить, что пластырь, биохимически сформированный из растворимых микроигл, способен влиять на уровень глюкозы в крови автоматически. В составе пластыря - альгинат, полученный из бурых водорослей, который легко проникает в организм диабетикаЮ, благодаря микроиглам.

Исследователи поместили альгинат вместе с экзендином-4 и глюкозооксидазой на один пластырь. Соединение двух веществ стимулирует выделение инсулина. Каждая из них сочетается с фосфатной минеральной частью, которая стабилизирует соединение, пока она не станет нужна.

В тот момент, когда уровень сахара в крови возрастает, в пластыре активизируется выход эксендина-4, приводящий к всплеску инсулина в теле человека и нормированию уровня глюкозы. В тот момент, когда уровень глюкозы нормализируется, выпуск эксендина-4 завершается.

Ученые показали, что на полудюймовом пластыре содержится достаточное количество вещества для контроля уровня сахара в крови мышей на протяжении недели.

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