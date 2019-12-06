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06.12.2019
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Метки: армия, ЗСУ, День ЗСУ.
6 декабря
Військо стоїть на варті спокою усіх без винятку українців: на варті їх мирного життя, щоденної стабільної роботи та відпочинку. Подякуйте та привітайте їх зі святом. З Днем Збройних сил України!