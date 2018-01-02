|Брежнева, Джанабаева, Константин и Валерий Меладзе спели вместе
|02.01.2018 17:28
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Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Константин Меладзе и Вера Брежнева - "Спрячем слезы от посторонних" "Новогодняя ночь на Первом" #ВалерийМеладзе @meladze.ru #АльбинаДжанабаева @albinadzhanabaeva #КонстантинМеладзе @meladzemusic #ВераБрежнева @ververaПубликация от MeladzeMusic (@meladzemusic) Янв 1, 2018 at 11:47 PST
Меладзе и Брежнева поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу пара сделала тайной и не пригласила даже близких родственников.В декабре 2015 года Джанабаева разместила собственный снимок, на котором безымянные пальцы ее обеих рук украшали кольца, напоминающие обручальные, после чего пользователи Instagram пришли к выводу, что Джанабаева тайно вышла замуж за Меладзе.
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