Певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева спели вместе со своими мужьями, братьями Константином и Валерием Меладзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Брежнева снялась в новогоднем проекте российского канала Фото: ververa / Instagram Видео обнародовали на странице Meladze Music в Instagram.Ролик был показан в праздничной программе "Новогодняя ночь на Первом". Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Константин Меладзе и Вера Брежнева - "Спрячем слезы от посторонних" "Новогодняя ночь на Первом" #ВалерийМеладзе @meladze.ru #АльбинаДжанабаева @albinadzhanabaeva #КонстантинМеладзе @meladzemusic #ВераБрежнева @ververa Публикация от MeladzeMusic (@meladzemusic) Янв 1, 2018 at 11:47 PST Меладзе и Брежнева поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу пара сделала тайной и не пригласила даже близких родственников.В декабре 2015 года Джанабаева разместила собственный снимок, на котором безымянные пальцы ее обеих рук украшали кольца, напоминающие обручальные, после чего пользователи Instagram пришли к выводу, что Джанабаева тайно вышла замуж за Меладзе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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