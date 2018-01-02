|Ежегодные э-декларации за 2017 год уже подали 145 госслужащих
|02.01.2018 17:33
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По состоянию на 16:00 2 января 2018 года, ежегодную электронную декларацию подали 145 государственных служащих. Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на Единый государственный список деклараций.
Так, чиновников, занимающих высшие государственные должности, в том числе Президент Украины, Генпрокурор, народные депутаты Украины, председателя НАБУ и НБУ, еще не подавали свои э-декларации.
Сейчас из высших должностных лиц свою э-декларацию внес только Генеральный консул Украины в городе Кракове (Польша) Олег Мандюк.
Напомним, с 1 января 2018 года в Украине стартовал очередной этап электронного декларирования.
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