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Ежегодные э-декларации за 2017 год уже подали 145 госслужащих
02.01.2018 17:33

По состоянию на 16:00 2 января 2018 года, ежегодную электронную декларацию подали 145 государственных служащих. Об этом сообщает корреспондент  со ссылкой на Единый государственный список деклараций.

Так, чиновников, занимающих высшие государственные должности, в том числе Президент Украины, Генпрокурор, народные депутаты Украины, председателя НАБУ и НБУ, еще не подавали свои э-декларации.

Сейчас из высших должностных лиц свою э-декларацию внес только Генеральный консул Украины в городе Кракове (Польша) Олег Мандюк.

                                           

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине стартовал очередной этап электронного декларирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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