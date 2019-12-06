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Песков: Путин в Париже проведет отдельные встречи с Зеленским, Макроном и Меркель
06.12.2019 16:27
Песков заявил, что Путин в Париже намерен провести отдельные встречи с Зеленским, Макроном и Меркель Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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