Факельные шествия для Украины сейчас уже не актуальны. Сегодня Украина окончательно вырвалась из лап империи. А это как бы и была вековая мечта всех патриотов Украины — Бандеры, Шухевича, Шевченко, холодноярцев, Мазепы, Дорошенко и Хмельницкого. Украина стала независимым государством.

Теперь перед нами новый вызов: стать СИЛЬНЫМ государством. Вернуть лидерство Киевской Руси, которое мы уже имели и утратили, когда разрозненные уделы переругались между собой, упали под навалой с востока, и лидерство у нас перехватила сперва Литва, потом Польша, а потом на 300 лет Мацква, из-за чего мы отстали на 500 лет от цивилизации.

Сейчас уникальный исторический момент для этого. Проект «Россия» ускоренно деградирует. В 2013-14-м они попытались прирасти за счет Украины к своему Таможенному союзу. Мы их послали, они начали войну, и проиграли. Теперь они страна-изгой под санкциями, а про ТС больше никто не вспоминает. Процессы гниения в рашке нарастают и она сама имеет все шансы к развалу.

Рашка больше не то, что не мировой руководитель, она уже даже не региональный руководитель. На Москву больше не ориентируется никто.

Вот перед нами и стоит задача — перехватить это лидерство и самим стать лидером нашего региона.

И у нас для этого все возможности.

Мы большая страна. У нас многочисленное население. Мы сейчас на подъеме. И вопреки стереотипу, мы поставили неплохую власть, готовую выполнять требование общества.

Кроме того, мы обзавелись поддержкой Запада. Он готов нам помогать чтобы делать из нас Южную Корею и Западную Германию. Нам только и говорят: делайте реформы, не деритесь внутри.

Короче, все факторы за нас.

Кроме одного: украинцы еще не поняли этот уникальный исторический момент.

Вместо этого нам засырают головы маршами, хороводами и михомайданами. Переводят энергию подъема на карго-культы и технологии из прошлого. Когда была реальная опасность, что дело нации потерпит крах и янук затянет нас в нео-ссср. Сейчас это попытки мобилизовать лохторат для борьбы одних с другими за власть.

Но вот это (то, что я написал выше) намного приоритетнее.

Украинское общество должно выбрать именно это. А маргиналы пусть ходят маршами и собирают бутылки на своих сборищах.

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