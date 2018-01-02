На территории Черновицкой области пенсионерка в возрасте 63 года вынула стекло в доме 94-летней односельчанки, после чего ограбила ее. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Черновицкой области.

"Сообщение о грабеже в селе Старая Жадова поступило в Сторожинецкого отдела полиции утром 1 июня 2017. Следственно-оперативная группа установила, что около двух часов ночи неизвестный вынула оконное стекло и проник в дом 94-летней местной жительницы. Прикрывая пенсионерке рот, чтобы та не кричала, грабительница открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен и убежала", - рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, известно, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность женщины. В нынешнее время ей объявили о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 186 (грабеж) УК Украины.

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