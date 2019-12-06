Мандзий с 2001 года является директором и одним из учредителей компании Рембуд. Он проживает в Хмельницком.

Фракция Слуга народа пополнилась депутатом Сергеем Мандзием, которого 5 декабря зарегистрировала Центральна избирательная комиссия по итогам парламентских выборов в июле 2019 года, сообщают Українські новини.

Он уже принял присягу и приступил к обязанностям, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

45-летний Мандзий с 2001 года является директором и одним из учредителей компании Рембуд (Хмельницкий, аренда и управление недвижимостью, строительно-монтажные работы), член партии Слуга народа. Он проживает в Хмельницком.

Мандзий также является председателем общественных организаций Хмельницкая платформа и Сильный город, председателем Федерации хоккея Хмельницкой области, был депутатом Хмельницкого горсовета 4,5 и 6 созывов. В 2015 году он баллотировался на должность мэра Хмельницкого от партии Блок Петра Порошенко как беспартийный, в Раде 7-го созыва был помощником – консультантом на общественных началах депутата Сергея Лабазюка.

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