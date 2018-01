Актриса Ева Лонгория продемонстрировала круглый живот. Лонгория: Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей прекрасной семье за то, что дала этому новому ребенку столько любви! Фото: evalongoria / Instagram Фото она разместила в Instagram."Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей прекрасной семье за то, что уже дала этому новому ребенку столько любви!" – написала актриса. New year, new adventures! I’m so grateful to my beautiful family for giving this new baby so much love already! * #HappyNewYear #2018 Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Янв 1, 2018 at 8:46 PST Для мужа Лонгории, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, ребенок станет четвертым.Пара оформила отношения весной 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



