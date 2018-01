Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые заговорил о переговорах с Южной Кореей, и это может быть хорошей новость, отметил президент США Дональд Трамп. Трамп: Возможно, это хорошая новость Фото: ЕРА "Санкции и "другое" давление начинают больше влиять на Северную Корею. Несмотря на опасность, солдаты бегут в Южную Корею. Ракетный человек (Ким Чен Ын. – ) теперь хочет поговорить с Южной Кореей впервые. Возможно, это хорошая новость, вероятно, нет – посмотрим!" – написал он. Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г. В своем новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом. Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.В Олимпийском оргкомитете заявили, что участие КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году станет проявлением истинного олимпийского духа.Южная Корея предлагает провести переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.Газета Financial Times писала, что Южная Корея попросила США отложить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



